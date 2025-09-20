Φρικτό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: «Έπνιξα την αδερφή μου με μια σακούλα, ελάτε να με συλλάβετε»

Σοκ προκάλεσε μια φρικτή τραγωδία στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ένας 49χρονος φέρεται να σκότωσε την 59χρονη αδερφή του, περνώντας μια σακούλα στο κεφάλι της και προκαλώντας ασφυκτικό θάνατο.

Ο ίδιος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του, λέγοντας: «Έπνιξα την αδελφή μου με μια σακούλα, ελάτε να με συλλάβετε». Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου, όπου εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Μπροστά στους αστυνομικούς, ο δράστης, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ανέφερε ότι δεν θα μιλήσει χωρίς την παρουσία δικηγόρου και δεν αποκάλυψε τα κίνητρα της πράξης του. Ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, ενώ το θύμα βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι της, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.