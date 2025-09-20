Θεσσαλονίκη: Στο εισαγγελέα αύριο ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του με σακούλα – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αύριο Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα ο 50χρονος άνδρας (Μ.Π.), που σκότωσε την 60χρονη αδερφή του (Μ.Δ.) στο διαμέρισμά της στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια κάλεσε το 100 για να ομολογήσει το έγκλημά του.

Πώς την σκότωσε

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγραψε νωρίτερα το DEBATER, ο δράστης χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν ένα είδος «σχοινιού», τυλίγοντάς την σφιχτά γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας, προκαλώντας της ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά όταν έφτασαν ήταν ήδη αργά.

O 50χρονος δεχόταν πίεση από την οικογένεια του γιατί αφιέρωνε πολύ χρόνο για να φροντίζει την αδελφή του, φαίνεται ότι του έκανε κάποια παρατήρηση η 60χρονη και τρελάθηκε.

Η 60χρονη γυναίκα γύρισε σήμερα το πρωί στο σπίτι της, μετά από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, όπου είχε νοσηλευτεί λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ομολόγησε από την πρώτη στιγμή

Ο ίδιος τηλεφώνησε στο κέντρο άμεσης δράσης και ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας: «Έπνιξα την αδελφή μου με μια σακούλα, ελάτε να με συλλάβετε».

Ο 50χρονος δεν είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και δεν αποκάλυψε τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη του, ζητώντας την παρουσία δικηγόρου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία:

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Αυτή είναι η 60χρονη

Φωτογραφίες από το σημείο του εγκλήματος