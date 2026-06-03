Ιεράπετρα: Σύλληψη δύο νεαρών για ναρκωτικά – Πήγαν να τα παραλάβουν από θυρίδα ταχυμεταφοράς

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 20 ετών, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026 αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, για υποθέσεις που σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυμεταφορών στη Θεσσαλονίκη δέμα που περιείχε 240 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, ακολούθησε ελεγχόμενη παράδοση του δέματος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας εντόπισαν τον 19χρονο τη στιγμή που επιχειρούσε να το παραλάβει από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών, προχωρώντας στη σύλληψή του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος είχε λάβει στο κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό παραλαβής.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των δύο συλληφθέντων, βρέθηκε στο σπίτι του 19χρονου το ποσό των 245 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.