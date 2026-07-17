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Πορτάρα Θεσσαλονίκης: Φορτηγό σφήνωσε στα τείχη της Άνω Πόλης και προκάλεσε φθορές – Δείτε βίντεο

Προβλήματα στην κυκλοφορία της περιοχής

Πορτάρα Θεσσαλονίκης: Φορτηγό σφήνωσε στα τείχη της Άνω Πόλης και προκάλεσε φθορές – Δείτε βίντεο
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Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση σημειώθηκε στην Πορτάρα Θεσσαλονίκης όταν φορτηγό με ξένες πινακίδες επιχείρησε να διέλθει στην Άνω Πόλη.

Σύμφων με το voria.gr, φορτηγό με ξένες πινακίδες επιχείρησε να περάσει από την Πορτάρα στα Κάστρα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει φθορές στα τείχη και να φρακάρει στο σημείο, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

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Το όχημα σφήνωσε στο στενό πέρασμα, προκαλώντας φθορές στα τείχη και προβλήματα στην κυκλοφορία της περιοχής.

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