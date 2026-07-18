Θεσσαλονίκη: Κατέληξε 23χρονος μετά από τροχαίο στη Σταυρούπολη
Συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός του ΙΧ
Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17/7 στην Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το voria.gr το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στον παράδρομο της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη με Ιεραποστόλου Κοσμά, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ΙΧ που οδηγούσε 25χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 23χρονος.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπέκυψε στα τραύματα του. Για το συμβάν συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός του ΙΧ, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
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