Θεσσαλονίκη: Κατέληξε 23χρονος μετά από τροχαίο στη Σταυρούπολη

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17/7 στην Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το voria.gr το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στον παράδρομο της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη με Ιεραποστόλου Κοσμά, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ΙΧ που οδηγούσε 25χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 23χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπέκυψε στα τραύματα του. Για το συμβάν συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός του ΙΧ, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.