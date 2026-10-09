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ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη – Αυτοκτόνησε μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη

Νεκρός αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη – Αυτοκτόνησε μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:01

Ένας 42χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη, στον χώρο όπου βρίσκονται τα υπηρεσιακά λεωφορεία της ΔΑΕΘ που χρήζουν συντήρησης.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 42χρονος αστυνομικός έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο, ενώ δεν φαίνεται να έχουν εντοπιστεί ίχνη εγκληματικής ενέργειας με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοχειρία του 42χρονου.

Ο 42χρονος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης οχημάτων.

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