Θεσσαλονίκη: Προσωρινό «λουκέτο» αύριο σε 4 σταθμούς του μετρό – Κλείνουν για την πορεία του Παύλου Φύσσα

Οι αρχές διέταξαν για αύριο, Πέμπτη (18/09), την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του μετρό της Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι σταθμοί θα μείνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας από τις 16:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

Σημειώνεται πως οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά, ενώ αναμένεται ενημέρωση για το πότε θα ανοίξουν οι 4 σταθμοί.