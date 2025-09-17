Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσωρινό «λουκέτο» αύριο σε 4 σταθμούς του μετρό – Κλείνουν για την πορεία του Παύλου Φύσσα

Ποιοι σταθμοί θα μείνουν κλειστοί

Θεσσαλονίκη: Προσωρινό «λουκέτο» αύριο σε 4 σταθμούς του μετρό – Κλείνουν για την πορεία του Παύλου Φύσσα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
DEBATER NEWSROOM

Οι αρχές διέταξαν για αύριο, Πέμπτη (18/09), την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του μετρό της Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι σταθμοί θα μείνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας από τις 16:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά, ενώ αναμένεται ενημέρωση για το πότε θα ανοίξουν οι 4 σταθμοί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ