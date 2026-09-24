Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι με τον βαρύ οπλισμό που φέρεται να συνδέονται με τουρκικές εγκληματικές ομάδες

Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης η προσφυγή του εισαγγελέα Εφετών κατά της διάταξης με την οποία είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του βαρύ οπλισμού που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων.

Με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται οι περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί με το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Μετά την εξέλιξη αυτή αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης προκειμένου να εκτελεστούν, ώστε οι δύο κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στη φυλακή.

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Πρόκειται για έναν 36χρονο υπήκοο Τουρκίας και έναν 30χρονο Έλληνα, εις βάρος των οποίων είχαν αποδοθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία. Μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης είχαν αφεθεί ελεύθεροι, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, με την επιβολή περιοριστικών όρων (εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα).

Διαφωνώντας με την παραπάνω ποινική μεταχείριση, ο εισαγγελέας Εφετών ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό που επικαλέστηκε ο εισαγγελικός λειτουργός, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η φύση των πράξεων που τους αποδίδονται δημιουργούν κίνδυνο τέλεσης νέων παρόμοιων κακουργημάτων σε περίπτωση που παραμείνουν ελεύθεροι.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί στις 12 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που εξέρχονταν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετέφεραν συσκευασίες που περιείχαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους περιλαμβάνεται ως ηθικός αυτουργός ένας 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στην Ελλάδα και αναζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των τουρκικών Αρχών για υπόθεση απάτης με υπολογιστές.

Απολογούμενος ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος συμπατριώτης του τον απείλησε και τον εξανάγκασε να βρει χώρο για την αποθήκευση των όπλων, ενώ ανέφερε ότι απευθύνθηκε στον 30χρονο, με τον οποίο γνωρίζονται. Ο τελευταίος, από την πλευρά του, φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύτηκαν στον χώρο ιδιοκτησίας του και ότι δέχθηκε να εξυπηρετήσει τον συγκατηγορούμενό του.