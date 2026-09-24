Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι επιτέθηκε σε προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας νοσοκομείου – Τη θεώρησαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του βρέφους τους

Την προϊστάμενη γραφείου κοινωνικής υπηρεσίας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης φέρεται να στοχοποίησε ζευγάρι, θεωρώντας την υπεύθυνη για την απομάκρυνση του 2 μηνών τέκνου τους και τη φύλαξή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα, με εισαγγελική εντολή που είχε προηγηθεί.

Όπως έγινε γνωστό, ως «πρωταγωνιστές» της υπόθεσης καταγγέλθηκαν ένας 51 ετών άνδρας και μία 42χρονη, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

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Όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, όταν ο 51 ετών άνδρας μετέβη στο γραφείο που στεγάζεται εντός του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, εξυβρίζοντας και απειλώντας την 55χρονη προϊσταμένη του, ενώ η γυναίκα της έστειλε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο.

Δύο μέρες αργότερα, το αντρόγυνο επισκέφθηκε εκ νέου το γραφείο της 55χρονης, όπου – σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν – της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ κατά την έξοδο τους χτύπησαν 54χρονη συνάδελφο της προϊσταμένης που προσέτρεξε να τη βοηθήσει. Επιπλέον, φαίνεται να προκάλεσαν ζημιές σε υλικό του νοσοκομείου.

Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στις αστυνομικές Αρχές και εις βάρος τού αντρόγυνου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.