ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ στο αεροδρόμιο Μυκόνου

Στοχευμένοι έλεγχοι των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο αεροδρόμιο της Μυκόνου οδήγησαν στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων, αποτρέποντας την παράνομη διοχέτευσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτές του Τελωνείου Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.

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Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα (6.000 πακέτα) και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.