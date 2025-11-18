Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με την παράσυρση ζευγαριού από νταλίκα – Σε σοβαρή κατάσταση ο 47χρονος

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) όταν οδηγός φορτηγού παρέσυρε ζευγάρι σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, στο σοβαρό τροχαίο τραυματίστηκε ένα ζευγάρι, ένας άνδρας 47 ετών με τη σύζυγό του που μόλις είχαν σχολάσει από το φούρνο στον οποίο εργάζονται. Όταν βγήκαν από το κατάστημα διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο τους είχε βλάβη και βγήκαν έξω για να σπρώξουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη την στιγμή πέρασε το φορτηγό και τους παρέσυρε. Μετά το ατύχημα, οι δύο τους μεταφέρθηκαν στο “Παπαγεωργίου” με τον 47χρονο να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται από τις Αρχές.