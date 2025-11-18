Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 18/11 σε παράδρομο του 7ου χιλιομέτρου του δρόμου της εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στο ρεύμα προς την Καβάλα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οδηγός νταλίκας παρέσυρε έναν άνδρα, ο οποίος είχε σταματήσει, καθώς το όχημά του αντιμετώπισε μηχανική βλάβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμα δύο άτομα εντός του οχήματος.

Ο οδηγός της νταλίκας διέφυγε από το σημείο, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του.

Σημειώνεται πως στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα με γιατρό, για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.