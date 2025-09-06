Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πολίτης εντόπισε 5χρονη να περπατά μόνη της βράδυ σε δρόμο – Χειροπέδες στη θεία της

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές

Θεσσαλονίκη: Πολίτης εντόπισε 5χρονη να περπατά μόνη της βράδυ σε δρόμο – Χειροπέδες στη θεία της
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν εντοπίστηκε ένα κοριτσάκι 5 ετών να περιφέρεται σε δρόμο του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thestival ένας διερχόμενος πολίτης εντόπισε το κοριτσάκι να είναι μόνο του και μάλιστα βράδυ στην οδό Αργοναυτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση συνελήφθη η 61χρονη θεία του κοριτσιού που είχε αναλάβει την επιμέλεια της ανήλικης ανιψιάς της.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ