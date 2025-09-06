Θεσσαλονίκη: Πολίτης εντόπισε 5χρονη να περπατά μόνη της βράδυ σε δρόμο – Χειροπέδες στη θεία της

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν εντοπίστηκε ένα κοριτσάκι 5 ετών να περιφέρεται σε δρόμο του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thestival ένας διερχόμενος πολίτης εντόπισε το κοριτσάκι να είναι μόνο του και μάλιστα βράδυ στην οδό Αργοναυτών.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 61χρονη θεία του κοριτσιού που είχε αναλάβει την επιμέλεια της ανήλικης ανιψιάς της.