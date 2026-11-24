Χειμώνα θα αρχίσει να θυμίζει από σήμερα, Τρίτη, 24 Νοεμβρίου ο καιρός, καθώς πέφτει η θερμοκρασία, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις.

Συγκεκριμένα, μετά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, ο υδράργυρος πέφτει από σήμερα σε χαμηλότερα επίπεδα, με την πτώση να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 7 βαθμούς Κελσίου.

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Το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές δεν θα ξεπεράσουν τους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ενδέχεται μια νέα ψυχρή εισβολή, η οποία μπορεί να φέρει χιόνια στα ορεινά, αλλά και σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Βροχές από την Πέμπτη έως το Σάββατο

Νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όταν οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το διάστημα από την Πέμπτη έως και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου αναμένεται να κυλήσει με άστατο καιρό, αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, μεταφέροντας θερμότερες αέριες μάζες προς τη χώρα μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια προσωρινή άνοδο της θερμοκρασίας, παρά τις βροχές και τις καταιγίδες.

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Η άνοδος αυτή, ωστόσο, φαίνεται πως δεν θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν νέα αλλαγή του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας.

Τηνν Κυριακή 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γιάννη Καλλιάνου, υπάρχουν ενδείξεις για την έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών στη χώρα μας.

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Εφόσον επιβεβαιωθούν τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ενώ σε αρκετές περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Μάλιστα, ανάλογα με την ένταση της ψυχρής εισβολής, δεν αποκλείεται να χιονίσει και σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

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Ο καιρός σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες κατά τις πρωινές ώρες στα δυτικά, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

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Πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών υπάρχει στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Λίγες νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, αναμένονται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές υπάρχει στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη κατά τις πρωινές ώρες, καθώς και στο Ιόνιο τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Από νωρίς το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ σταδιακά στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και σταδιακά από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί, έντασης 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί ως προς τις μέγιστες τιμές της μεταξύ 18 και 20 βαθμών Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026

Νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, αναμένονται την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και το Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας κατά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τα 6 και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Αρχικά, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αρχίζει να αλλάζει ξανά, καθώς η ψυχρή αέρια μάζα θα απομακρύνεται και οι άνεμοι θα στρέφονται σε νότιους. Η αλλαγή αυτή θα συνοδευτεί από πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και από την προσέγγιση ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να σχηματιστεί νότια της Ιταλίας.

Οι πρώτες πιο αξιόλογες βροχές θα εμφανιστούν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα.

Στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται λιγότερες βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχετικά καλύτερος, με διαστήματα χωρίς φαινόμενα.

Την ίδια ώρα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 μποφόρ και κατά τόπους ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις. Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, κυρίως εξαιτίας των νοτιάδων.

Παρασκευή και Σάββατο: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας

Πιο έντονη αναμένεται να είναι η επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, όταν ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, οι ισχυρές βροχές ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι πιο ευάλωτες σε έντονες βροχοπτώσεις.

Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, και συγκεκριμένα σε μεγάλα υψόμετρα, αναμένεται να σημειωθούν και χιονοπτώσεις. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει ότι ο καιρός μπαίνει σταδιακά σε πιο χειμωνιάτικους ρυθμούς, καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Με άστατο καιρό αποχαιρετά ο Νοέμβριος

Η αστάθεια φαίνεται πως θα συνεχιστεί και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς το σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς τα νοτιοανατολικά. Με βάση τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, βροχές θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η ακριβής ένταση και η κατανομή των φαινομένων.

Έτσι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου αναμένεται να είναι αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο, με περισσότερες βροχές, δυνατούς ανέμους και γενικότερα πιο άστατες καιρικές συνθήκες.

Πάντως, παρά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και τις δύο διαδοχικές κακοκαιρίες, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις δεν δείχνουν προς το παρόν κάποιο παρατεταμένο κύμα έντονου ψύχους. Αντίθετα, το επόμενο διάστημα φαίνεται πως θα χαρακτηρίζεται από συχνές εναλλαγές του καιρού, νοτιάδες και θερμοκρασίες που κατά περιόδους θα βρίσκονται πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ημέρες χρειάζονται προσοχή, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα, στις θαλάσσιες περιοχές και στα ορεινά, όπου οι ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Η εξέλιξη των δύο συστημάτων θα καθορίσει και το πώς ακριβώς θα μας αποχαιρετήσει ο Νοέμβριος, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του χειμώνα.