Μια νέα παραλλαγή της ηλεκτρονικής απάτης με δήθεν τροχαίες παραβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους επιτήδειους να εμφανίζονται αυτήν τη φορά ως Ελληνική Αστυνομία.

Το συγκεκριμένο SMS έφτασε σε κινητό τηλέφωνο στις 14:29 του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, με το DEBATER να δημοσιεύει τη φωτογραφία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αποστολέας εμφανίζεται η ένδειξη «EL.AS», ενώ το μήνυμα αναφέρει με κεφαλαία γράμματα:

«ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑ».

Ακολουθεί σύνδεσμος που παραπέμπει στη διεύθυνση elasagr[.]com/gr , η οποία δεν αποτελεί επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν πρέπει να ανοιχτεί.

Πώς στήνεται η παγίδα

Οι δράστες επιχειρούν να προκαλέσουν ανησυχία στον παραλήπτη, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι έχει διαπράξει κάποια παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η εμφάνιση της ονομασίας «EL.AS» ως αποστολέα δεν αποδεικνύει ότι το μήνυμα προέρχεται από την Αστυνομία, καθώς η σχετική ένδειξη μπορεί να παραποιηθεί.

Ο σύνδεσμος οδηγεί συνήθως σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, στο οποίο ζητούνται προσωπικά στοιχεία, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος ή τραπεζικά δεδομένα, με στόχο την υποκλοπή χρημάτων και κωδικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η astynomia.gr , ενώ οι πραγματικές ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις εμφανίζονται στη Θυρίδα Πολίτη του gov.gr ή στο Gov.gr Wallet.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Όσοι λάβουν αντίστοιχο μήνυμα καλούνται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μην πατήσουν τον σύνδεσμο.

Να μην απαντήσουν στο SMS.

Να μην καταχωρίσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Να διαγράψουν το μήνυμα.

Να ελέγξουν τυχόν πραγματική ειδοποίηση αποκλειστικά μέσα από το gov.gr ή το Gov.gr Wallet.

Όποιος έχει ήδη καταχωρίσει στοιχεία κάρτας ή ηλεκτρονικής τραπεζικής πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την τράπεζά του και να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.