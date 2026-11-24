Σε ανάρτηση για την φωτιά που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερα λεωφορεία των ΜΑΤ και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου στου Γουδή έκανε στα social media ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (ΕΑΥΘ), Θοδωρής Τσαϊρίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσαϊρίδης ανέφερε ότι η Ένωση κατέθεσε μήνυση το 2023, μετά την ανακατασκευή των λεωφορείων των διμοιριών Αθήνας Θεσσαλονίκης, διότι τα περισσότερα εξ αυτών παρουσίασαν προβλήματα. Παράλληλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπήρξαν κι άλλα περιστατικά φωτιάς στο παρελθόν, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

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Αναλυτικά η ανάρτηση:

Το 2023 μετά την περίφημη «ανακατασκευή» των λεωφορείων των διμοιριών Αθήνας Θεσσαλονίκης που κόστισε σχεδόν τρία εκατομμύρια ευρώ, καταθέσαμε μήνυση και έναν ογκωδέστατο φάκελο, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανακατασκευασμένων λεωφορείων παρουσίασαν σωρεία προβλημάτων και ουσιαστικά η «ανακατασκευή» τα κατάστρεψε

Δεν ήταν λίγες οι φορές που λεωφορεία των διμοιριών έπαιρναν φωτιά εν ώρα υπηρεσίας καθώς και εν μέσω ταξιδιών των διμοιριών, οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίζονταν άμεσα και δεν επεκτεινόταν . Αλλά γέμιζαν νερά, αλλά λάδια, αλλά καπνούς

Για όλα αυτά τα περιαστικά η Ηγεσία αδιαφορούσε

Χθες, η φωτιά εξαπλώθηκε με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς κάποια λεωφορεία

Αυτές οι «νεκροφόρες» γιατί λεωφορεία δεν τα λες μεταφέρουν καθημερινά περίπου 20 ανθρώπινες ψυχές

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Αυτές οι «νεκροφόρες» είναι η σύγχρονη ΕΛ.ΑΣ. που ευαγγελίζονται 8 χρόνια τώρα

Προσωπικά κλήθηκα δύο φορές από τον αρμόδιο εισαγγελέα να καταθέσω περαιτέρω στοιχεία χωρίς να γνωρίζω τρία χρόνια μετά τι έχει απογίνει και αν κλήθηκε ποτέ κανείς να δώσει εξηγήσεις

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Σήμερα είναι απλά Τρίτη για τους πανελίστες που βγαίνουν να τηλεδικασουν συναδέλφους με βίντεο κόψε ράψε, αλλά αυτούς που τηλεδικαζουν θα επιβιβαστούν και πάλι σε αυτά τα λεωφορεία να εκτελέσουν υπηρεσία

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη ;

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Σύντομα από κοινού με την Ένωση Αθηνών θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες για να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας

ΥΓ Κάποιοι θα πουν «έρχονται» τα καινούργια λεωφορεία «σύντομα» Εμείς το ακούμε από το 2022 αυτό και ακόμα περιμένουμε . Όπως και οι κάμερες όπως τόσα και τόσα που έπρεπε να γίνουν χθες και ακόμα Περιμένουμε …. Μόνο για τις αποσπάσεις έχουν άμεσα αντανακλαστικά να τις διατάζουν εκατό εκατό . Σε αυτό είναι μαέστροι