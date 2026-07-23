Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου – 112 για τους καπνούς, “παραμείνετε σε ετοιμότητα” (Εικόνες)

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής το πρωί της Πέμπτης 23/7 για φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, στις 09:56, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών και να είναι σε ετοιμότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

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⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️…— 112 Greece (@112Greece) July 23, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που λαμβάνουν μέρος στο έργο της κατάσβεσης γύρω στις 10 το πρωί ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων απο την Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Επίσης, στην πυρκαγιά επιχειρούν και Εθελοντές. ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιας (κατηγορία 3), ενώ για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας , για σήμερα Πέμπτη 23/7, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής

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-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)