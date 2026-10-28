Τήνος: 17χρονος παρέσυρε με αυτοκίνητο 5χρονο μπροστά από παιδική χαρά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου στην Τήνο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος παρέσυρε ένα 5χρονο παιδί στην παραλιακή οδό του νησιού, μπροστά από παιδική χαρά.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το τροχαίο σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμανιού στην Τήνο, με τη Λιμενική Αρχή να ενημερώνεται για τον τραυματισμό του ανηλίκου. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

Όπως αναφέρει το Tinos Live TV, ο 5χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 17χρονος, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Αμέσως μετά το περιστατικό, το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Τήνου.