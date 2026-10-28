Μύκονος: Η εντυπωσιακή σημαία στο παλιό λιμάνι για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου (βίντεο)

Με έναν εντυπωσιακό τρόπο θέλησαν να γιορτάσουν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου πολίτες στην Μύκονο, παρά την ακύρωση των παρελάσεων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου έστησε στο παλιό λιμάνι μια μεγάλη ελληνική σημαία, με τον ιστό της να είναι ο βραχίονας ενός γερανού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

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Μπορεί ο καιρός να μην επέτρεψε στους μαθητές να παρελάσουν, όμως η γαλανόλευκη παραμένει εκεί, να κυματίζει περήφανα, θυμίζοντάς μας πως η 28η Οκτωβρίου είναι πάνω απ’ όλα ημέρα μνήμης, τιμής και εθνικής υπερηφάνειας.