Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από προβολέα σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή μετά από πτώση στο κενό από προβολέα αθλητικών εγκαταστάσεων, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία του άνδρα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 το απόγευμα και ερευνάται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.