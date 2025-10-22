Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς στο ύψος του Μονόλοφου, έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος.

Άγνωστες είναι μέχρι στιγμής οι συνθήκες για τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο 67χρονος οδηγός του ΙΧ, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη ο 18χρονος οδηγός του φορτηγού. Το Τμήμα Τροχαίας Λητής διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.