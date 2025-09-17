Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σοβαρή σύγκρουση φορτηγού με μηχανή

Ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε στο νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σοβαρή σύγκρουση φορτηγού με μηχανή
Τη ζωή του έχασε σήμερα το πρωί ένας 29χρονος οδηγός μηχανής, έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ. φορτηγό με ρυμουλκούμενο στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό, που οδηγούσε 54χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του 29χρονου. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία φέρεται να καθοδηγούσαν τον οδηγό του φορτηγού κατά τους ελιγμούς του οχήματος.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος αναλαμβάνει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

