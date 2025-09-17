Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σοβαρή σύγκρουση φορτηγού με μηχανή

Τη ζωή του έχασε σήμερα το πρωί ένας 29χρονος οδηγός μηχανής, έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ. φορτηγό με ρυμουλκούμενο στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό, που οδηγούσε 54χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του 29χρονου. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το περιστατικό συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία φέρεται να καθοδηγούσαν τον οδηγό του φορτηγού κατά τους ελιγμούς του οχήματος.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος αναλαμβάνει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.