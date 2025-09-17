Τραγωδία στη Λένορμαν: Νεκρός 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας – Πώς συνέβη το τροχαίο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στην οδό Λένορμαν, όπου ένας 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 10:30 στο ύψος του αριθμού 60, με τον αναβάτη να διακομίζεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας ανατράπηκε, ωστόσο νεότερα στοιχεία δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπέστη ανακοπή.

