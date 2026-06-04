Ναύπακτος: «Ήταν με πολλά χιλιόμετρα, όσο πήγαινε προφανώς το γκάζι» – Σοκάρει η μητέρα που γλύτωσε το παιδί της από την τρελή πορεία

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Ναυπάκτου, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Οπτικό υλικό από τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου καταγράφει την ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου, το οποίο σκόρπισε τον πανικό σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

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Το χρονικό

Το όχημα, αφού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο παρασύροντας στο πέρασμά του τραπεζοκαθίσματα, έξι σταθμευμένα δίκυκλα, καθώς και δύο αυτοκίνητα προτού ακινητοποιηθεί.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που μοτοσικλέτες εκτοξεύτηκαν στο οδόστρωμα, ενώ τα σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν σοβαρές φθορές.

Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς μια μητέρα που βρισκόταν έξω από παρακείμενο κατάστημα επέδειξε ακαριαία αντανακλαστικά.

Ακούγοντας τον θόρυβο, αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και έσυρε μακριά το παιδί της δευτερόλεπτα προτού το αυτοκίνητο ισοπεδώσει το σημείο.

«Το είδα να έρχεται καταπάνω μας» – Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, η μητέρα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε.

«Άκουσα τον θόρυβο του αυτοκινήτου και όταν σήκωσα το βλέμμα μου το είδα να έρχεται καταπάνω μας. Πήρα αμέσως το παιδί μου και το απομάκρυνα. Ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του», ανέφερε.

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Σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, η ίδια πρόσθεσε: «Είναι καλά. Δεν έχει κάτι, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από εμένα που την πέταξα. Έχω χτυπήσει στα πόδια μου. Έχω μελανιές, έχω κάτι σκισίματα από τις λαμαρίνες.

Ήτανε με πολλά χιλιόμετρα. Όσο πήγαινε προφανώς το γκάζι. Με την ταχύτητα που ήτανε. Το είχε πατήσει».

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Από την πτώση και την προσπάθεια απομάκρυνσης, το ανήλικο παιδί υπέστη μόνο ελαφρά χτυπήματα, ενώ η μητέρα φέρει εκδορές στα πόδια από τα θραύσματα και τις λαμαρίνες των οχημάτων.