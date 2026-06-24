Άρειος Πάγος: Όρισε νέους εντεταλμένους ευρωεισαγγελείς

Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης, με αναπληρωματική την συνάδελφο του Ολυμπία Κλειτσάκη.

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Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς, με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους Δομένικο- Θεολόγο Δελήβεη και την Μαρία Ρηγοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ‘Αρειος Πάγος προχώρησε στην επιλογή νέων επιπλέον Ευρωπαίων Εισαγγελέων μετά από σχετικό ερώτημα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημα της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι να ενισχυθεί το ελληνικό κλιμάκιο των ευρωεισαγγελέων.