Θεσσαλονίκη: Μπαράζ κλοπών σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Μπαράζ κλοπών σε σούπερ μάρκετ στη δυτική Θεσσαλονίκη φέρεται να πραγματοποίησε ομάδα τεσσάρων ατόμων, που μέσα σε διάστημα μόλις 26 ημερών πραγματοποίησε συνολικά 16 χτυπήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν τρεις εκ των φερόμενων δραστών- δυο ημεδαποί κι ένας αλλοδαπός (22, 35 και 33 ετών, αντίστοιχα), ενώ αναζητείται ο τέταρτος κατηγορούμενος (42χρονος ημεδαπός).

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Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ενεργώντας με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και χρησιμοποιώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, οι τέσσερις παραπάνω φέρεται να δρούσαν από την 1η έως τις 26 Αυγούστου σε Κορδελιό, Εύοσμο, Σταυρούπολη, Νεάπολη, Πεύκα και Ωραιόκαστρο.

Στο στόχαστρό τους μπήκαν 15 σούπερ μάρκετ κι ένα κατάστημα ψιλικών, απ’ όπου αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ και 110 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, προκάλεσαν φθορές που ξεπερνούν τις 16.000 ευρώ.