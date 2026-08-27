Δυτική Αχαΐα: Με ελαφρά τραύματα νοσηλεύεται ο 14χρονος που έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένας 14χρονος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων το απόγευμα της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, όταν υποχώρησε τμήμα κάγκελου στο σημείο όπου βρισκόταν.

Σύμφωνα με το tempo24.news, παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης, ο ανήλικος απέφυγε τα σοβαρά τραύματα.

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Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε τουριστικό κατάλυμα της περιοχής, όπου βρισκόταν ο 14χρονος. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, τμήμα από τα κάγκελα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει τη στήριξή του και να πέσει στο κενό από ύψος τεσσάρων μέτρων.

Μετά την πτώση, ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Ο 14χρονος αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα μπορέσει να αποχωρήσει από το νοσοκομείο.