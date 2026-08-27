Νικόλ Κίντμαν – Ζόε Σαλντάνα: Η χολιγουντιανή συνάντηση στη Μύκονο και η εμφάνιση στην Ψαρρού

Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα απόλαυσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μεταξύ άλλων στην Μύκονο, επιλέγοντας το δημοφιλές Nammos στην Ψαρρού για μια χαλαρή έξοδο με την παρέα τους. Οι δύο ηθοποιοί και συνεργάτες στη σειρά «Lioness», βρέθηκαν στο γνωστό beach restaurant και απόλαυσαν το γεύμα τους, ενώ μαζί τους ήταν και ο σύζυγος της Ζόε Σαλντάνα, Μάρκο Περέγκο.

Όπως κάθε χρόνο, η Μύκονος αποτέλεσε έναν πολύ hot προορισμό για διάφορους χολιγουντιανούς αστέρες. Στη Μύκονο βρέθηκαν την ίδια περίοδο και άλλα γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο ηθοποιός και ράπερ Ομάρ Επς, ο Μάθιου Μακκόναχι καθώς και η Κέιτι Πέρι.

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Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα καλοκαιρινό look, επιλέγοντας ένα ανοιχτόχρωμο, αέρινο φόρεμα, ενώ η Ζόε Σαλντάνα κινήθηκε επίσης σε πιο ανάλαφρη καλοκαιρινή εμφάνιση. Οι δυο τους έδειχναν ευδιάθετες και απόλαυσαν τη βόλτα τους στην Ψαρρού. Για τη Ζόε Σαλντάνα δεν ήταν η πρώτη φορά που επέλεξε τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η ηθοποιός έχει επισκεφθεί ξανά το νησί τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται πως παραμένει ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς.