Ανεξάρτητες και επισήμως Νίνα Κασιμάτη και Όλγα Γεροβασίλη – Την Τετάρτη η εκλογή αντιπροέδρου από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώθηκαν και επισήμως από το προεδρείο της Βουλής η διαγραφή της βουλευτού Β’ Πειραιά, Νίνας Κασιμάτη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της τέως αντιπροέδρου του Σώματος, Όλγας Γεροβασίλη. Οι κυρίες Κασιμάτη και Γεροβασίλη διατηρούν τις έδρες τους ως ανεξάρτητες. Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τώρα 10 βουλευτές (από 12) και «πέφτει» στην πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης. Στην τέταρτη θέση «ανεβαίνει» η Ελληνική Λύση, που διαθέτει 11 βουλευτές. Πλέον, οι ανεξάρτητοι είναι 53 (από 51).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής η «Εκλογή Αντιπροέδρου από την πέμπτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα» μετά την αποχώρηση της κ. Γεροβασίλη από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και την απώλεια της θέσης της αντιπροέδρου της Βουλής.

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Η πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής, Ν. Κακλαμάνη ότι η πρόταση του κόμματός της για το αξίωμα της αντιπροέδρου είναι η βουλευτής Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα, ενώ ο κ. Ν. Κακλαμάνης ενημέρωσε την κ. Δούρου και τον γραμματέα της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Αμανατίδη για τη θέση της ΝΔ (ως προς τη συγκεκριμένη εκλογή).

Δωρεά 200.000 ευρώ της Βουλής στο «Σωτηρία»

Κατά τη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, και μετά από πρόταση του κ. Ν. Κακλαμάνη, αποφασίστηκε η οικονομική αρωγή του Κοινοβουλίου προς το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» με το ποσόν των 200.000 ευρώ, για την ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του υπογείου του κτιρίου «300 Ανδρών» του Νοσοκομείου, για την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων καρδιολογικών υπηρεσιών από την Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική.