Live η παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη

Παραδίδεται σήμερα Πέμπτη, 27 Αυγούστου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με την τελετή να πραγματοποιείται στον σταθμό «Μίκρα».

Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ.

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Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μίκρα έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία για την κυβέρνηση, η οποία εντάσσει την ολοκλήρωση του έργου στη λογική του «το είπαμε, το κάναμε», δίνοντας έμφαση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των μεγάλων έργων της Θεσσαλονίκης. https://debater.gr/tag/kiriakos-mitsotakis/

Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά ανοίγει πλέον εντονότερα η συζήτηση για το επόμενο μεγάλο βήμα του Μετρό και συγκεκριμένα την επέκτασή του προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στη συνάντηση του πρωθυπουργού με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της ΝΔ. Βουλευτές της περιοχής αναμένεται να μεταφέρουν την προσδοκία των τοπικών κοινωνιών για ένα σαφέστερο χρονοδιάγραμμα, με το βλέμμα να στρέφεται και στις ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα γίνουν από το βήμα της ΔΕΘ.

Μέχρι την υλοποίηση της επέκτασης προς τα δυτικά, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών με νέα λεωφορεία και κυρίως ηλεκτρικά, αλλά και στην πορεία των μεγάλων έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί με ορίζοντα το 2027.

Μετά την παράδοση του Μετρό, στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα».

Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συνάντηση με τους «γαλάζιους» βουλευτές, οι οποίοι θα μεταφέρουν στον πρωθυπουργό την εικόνα που συναντούν στις εκλογικές τους περιφέρειες ενόψει της ΔΕΘ. Στη συζήτηση αναμένεται να βρεθούν οι προσδοκίες των ελεύθερων επαγγελματιών για φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά και τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Φλώρινα, ενώ την Παρασκευή το κυβερνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στην παραγωγή, τις επενδύσεις και την ενέργεια, με επισκέψεις σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη.