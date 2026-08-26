Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη Τουρκάλα που καταζητούνταν μέσω Interpol για ναρκωτικά

Στη σύλληψη μιας 42χρονης υπηκόου Τουρκίας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

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Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι αναζητούνταν διεθνώς βάσει Ερυθράς Αγγελίας που είχε εκδώσει η Interpol Τουρκίας.

Καταζητούνταν για υπόθεση ναρκωτικών

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διεθνής αναζήτηση της 42χρονης αφορούσε αδικήματα σχετικά με την παραγωγή και την εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Μετά τη σύλληψή της, η γυναίκα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.