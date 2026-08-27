Φωτιά στο Βίκι Χίου: Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, 27 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, στο νησί της Χίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:15

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Στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Αρχικά, για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι Χίου. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Χίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές.

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Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Λίγο αργότερα, τo 112 έστειλε μήνυμα από τους κατοίκους για ετοιμότητα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βίκι της Περιφερειακής Ενότητας #Χίου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2026

Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.