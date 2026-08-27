Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν;
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Βίκι Χίου: Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες

Φωτιά στο Βίκι Χίου: Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:20

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, 27 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, στο νησί της Χίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:15

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Αρχικά, για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Χίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Λίγο αργότερα, τo 112 έστειλε μήνυμα από τους κατοίκους για ετοιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ