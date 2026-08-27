Άγιος Φανούριος: Η ημέρα που οι πιστοί τιμούν τον Άγιο και φτιάχνουν φανουρόπιτες

Με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμούν και φέτος οι πιστοί τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, σήμερα 27 Αυγούστου, με τις εκκλησίες να γεμίζουν από κόσμο που προσέρχεται για να προσευχηθεί και να συμμετάσχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Ο Άγιος Φανούριος θεωρείται από την παράδοση ο Άγιος που «φανερώνει» χαμένα αντικείμενα, αλλά και λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις. Η ημέρα της εορτής του έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την παρασκευή της περίφημης φανουρόπιτας, την οποία οι πιστοί προσφέρουν στην εκκλησία για να διαβαστεί.

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Το DEBATER βρέθηκε στο Ιερόν Παρεκκλήσιον Αγίου Φανουρίου Ιλίου, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκαν πιστοί για να τιμήσουν τον Άγιο. Μάλιστα μια εικόνα του Αγίου Φανουρίου έχει βγει έξω για τους πιστούς.

Μετά την ακολουθία, μοιράστηκαν στους πιστούς διαβασμένες φανουρόπιτες, ένα έθιμο που έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους τιμούν τον Άγιο Φανούριο.

Η φανουρόπιτα παρασκευάζεται συνήθως με επτά ή εννέα υλικά, αριθμοί που συνδέονται συμβολικά με την παράδοση και την ευλογία. Πολλοί πιστοί την προσφέρουν στη μνήμη της μητέρας του Αγίου Φανουρίου, καθώς σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος παρακάλεσε τον Θεό για τη σωτηρία της.

Η ημέρα του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή θρησκευτική παράδοση, με τη φανουρόπιτα να παραμένει μέχρι σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής και της λαϊκής ευσέβειας.

Οι πιστοί που βρέθηκαν στο Ιερόν Παρεκκλήσιον Αγίου Φανουρίου Ιλίου πήραν τη διαβασμένη φανουρόπιτα, συνεχίζοντας ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά.