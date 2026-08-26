Μετρό Θεσσαλονίκης: Αλλάζει ο χάρτης των μετακινήσεων – Οι 5 νέοι σταθμοί και η διαδρομή

Σε μια νέα εποχή εισέρχονται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου οι μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, καθώς παραδίδεται σε εμπορική λειτουργία η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Με την προσθήκη πέντε νέων σταθμών, το δίκτυο αποκτά έναν σύγχρονο συγκοινωνιακό άξονα προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά της πόλης, συνδέοντας την Καλαμαριά με το κέντρο και τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

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Η παράδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης στον σταθμό «Μίκρα», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ομιλία του στην τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30.

Οι πέντε νέοι σταθμοί

Η επέκταση προς την Καλαμαριά περιλαμβάνει τους σταθμούς:

Νομαρχία

Καλαμαριά

Αρετσού

Νέα Κρήνη

Μίκρα

Οι νέες στάσεις καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα της ανατολικής και νοτιοανατολικής Θεσσαλονίκης, παρέχοντας πρόσβαση σε σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Νομαρχία, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Καλαμαριάς και το Αθλητικό Κέντρο της Μίκρας.

Ο τερματικός σταθμός στη Μίκρα αναμένεται επίσης να διευκολύνει τις μετεπιβιβάσεις για όσους κατευθύνονται από και προς το αεροδρόμιο.

Σε 25 λεπτά από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό στη Μίκρα

Η συνολική διαδρομή από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τη Μίκρα υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά.

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Με την επέκταση, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει πλέον:

14,4 χιλιόμετρα δικτύου

18 σταθμούς

33 πλήρως αυτοματοποιημένους συρμούς

Ο νέος κλάδος έχει συνολικό μήκος 4,78 χιλιόμετρα και αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου υπόγεια, με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς.

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Στο έργο περιλαμβάνονται ακόμη τρία φρέατα αερισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τρεις σιδηροδρομικές διασταυρώσεις και ένας επίσταθμος.

Η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου «25ης Μαρτίου – Μίκρα» αδειοδοτήθηκε με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

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Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Η επέκταση συνδέεται με τη βασική γραμμή στην περιοχή του σταθμού «25ης Μαρτίου». Από το συγκεκριμένο σημείο και μετά, οι συρμοί θα ακολουθούν δύο διαφορετικούς κλάδους, με κατεύθυνση είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία.

Ολόκληρο το σύστημα θα εποπτεύεται από κοινό Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας.

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Η προβλεπόμενη χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών μπορεί να φτάσει:

τα 90 δευτερόλεπτα στο κοινό κεντρικό τμήμα

στο κοινό κεντρικό τμήμα τα 2,5 λεπτά στον κλάδο προς Μίκρα

στον κλάδο προς Μίκρα τα 4 λεπτά στον κλάδο προς Νέα Ελβετία

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, από κάθε τρεις διαδοχικούς συρμούς που θα κινούνται στο κοινό τμήμα, οι δύο θα συνεχίζουν προς Μίκρα και ο ένας προς Νέα Ελβετία.

Στον στόλο 15 νέοι συρμοί

Για τη λειτουργία της επέκτασης προστίθενται 15 νέοι πλήρως αυτοματοποιημένοι και κλιματιζόμενοι συρμοί.

Καθένας αποτελείται από τέσσερα οχήματα και μπορεί να μεταφέρει έως 450 επιβάτες. Μαζί με τους 18 συρμούς της βασικής γραμμής, ο συνολικός στόλος φτάνει πλέον τους 33.

Περίπου 63.000 επιβιβάσεις καθημερινά

Η νέα γραμμή εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως, αλλάζοντας ουσιαστικά τις μετακινήσεις προς και από την Καλαμαριά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η λειτουργία της επέκτασης μπορεί να αφαιρεί περίπου 12.000 ΙΧ από τους δρόμους κάθε ημέρα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Το περιβαλλοντικό όφελος υπολογίζεται σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 25 τόνους ημερησίως.

Δείτε αναλυτικά τους πέντε νέους σταθμούς, το ωράριο και φωτογραφίες από την επέκταση προς την Καλαμαριά.

Μετά την τελετή στη Μίκρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη, με συναντήσεις και ομιλία για την περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, πριν μεταβεί το βράδυ στη Φλώρινα.