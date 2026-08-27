Ζήτησαν από επιβάτιδα των ΚΤΕΛ Μαγνησίας να βάλει τη γάτα της στη σκάλα – Τι απαντά η διοίκηση

Την άσχημη συμπεριφορά κατά επιβάτιδας που ταξίδευε με τη γάτα της σε δρομολόγιο των ΚΤΕΛ Μαγνησίας από τον Βόλο προς την Αθήνα κατήγγειλε η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ)

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου σε δρομολόγιο Βόλος–Αθήνα. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η επιβάτιδα ταξίδευε νόμιμα με τη γάτα της, ωστόσο φέρεται να αντιμετωπίστηκε με «απαράδεκτο τρόπο» από προσωπικό ασφαλείας και οδηγούς.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, από την επιβάτιδα ζητήθηκε να τοποθετήσει τη γάτα στον διάδρομο ή στη σκάλα του λεωφορείου, με επίκληση της νομοθεσίας. Η ΠΦΠΟ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία ήταν λανθασμένη, επισημαίνοντας ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς μέσα στον χώρο των επιβατών και σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και όχι σε διαδρόμους, σημεία εισόδου και εξόδου ή στον χώρο των αποσκευών.

Με επιστολή της προς τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Μαγνησίας, η Ομοσπονδία ζήτησε να διερευνηθεί άμεσα το περιστατικό, να ενημερωθεί εγγράφως για τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και να υπάρξει ορθή ενημέρωση του προσωπικού, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Η απάντηση του ΚΤΕΛ Μαγνησίας

Το ΚΤΕΛ Μαγνησίας, σε απαντητική επιστολή του με ημερομηνία 26 Αυγούστου, αναφέρει ότι έχουν ήδη ζητηθεί εξηγήσεις από τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Όπως τονίζεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπήρξε πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Αναλυτικά η απάντηση του ΚΤΕΛ Μαγνησίας:

«Κύριοι,

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Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας με αριθμό 2456/26 και την ενημέρωσή μας σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στις 18/08/2026.

Ήδη ζητούνται εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό.

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Στους υπαλλήλους μας έχουν δοθεί σαφείς εντολές για τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς και ενημερώνονται συνεχώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει.

Απολογούμαστε ειλικρινά στην επιβάτιδα στην οποία συνέβη το περιστατικό, καθώς και σε κάθε άλλο επιβάτη που αντιμετώπισε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη μετακίνησή του με την εταιρεία μας.

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Καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρξει κανένα τέτοιο είδους περιστατικό».