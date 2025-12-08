Θεσσαλονίκη: Με υψηλές επιδόσεις ο ΟΑΣΘ κατά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό

Θετική κρίνεται η ανταπόκριση του ΟΑΣΘ στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά την προσωρινή παύση λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης, που απαιτήθηκε για τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης προς Καλαμαριά. Τα διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν το εύρος της προσπάθειας, η οποία, όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο οργανισμός, καταγράφει θετικό πρόσημο.

Με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης Κίνησης του ΟΑΣΘ, η νεοσύστατη λεωφορειακή γραμμή Μ1, που χάραξε τη διαδρομή της πάνω στον άξονα του μετρό, σήκωσε με επιτυχία το μεγαλύτερο βάρος των μετακινήσεων, καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό τις καθημερινές ανάγκες των επιβατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η αξιοπιστία της Μ1 ήταν υψηλή και ειδικότερα, εμφάνιζε κάλυψη 97,4% τις καθημερινές, 97,68% τα Σάββατα και 99,28% τις Κυριακές, «ποσοστά που αποτυπώνουν μια σχεδόν αδιάλειπτη λειτουργία», όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του ο οργανισμός.

Επιπλέον, σε όλες τις γραμμές του ΟΑΣΘ πραγματοποιήθηκαν 30,08% περισσότερα δρομολόγια σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με τη συνολική αξιοπιστία να αγγίζει το 93%. Οι στόχοι αυτοί, σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, επιτεύχθηκαν καθώς, καθημερινά, οι εργαζόμενοι ήταν αυξημένοι κατά πενήντα άτομα, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διοίκησης του ΟΑΣΘ για προσωρινή αναστολή των αδειών και των ρεπό τους.

Τονίζοντας ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης αναφέρει ότι ο Οργανισμός (διοίκηση και εργαζόμενοι) ανταποκρίθηκε πλήρως στο κάλεσμά του.

Όπως υπογραμμίζει, η γραμμή Μ1 πέτυχε ποσοστά εκτέλεσης δρομολογίων, που «άγγιξαν» σχεδόν το 100%, επίδοση ιδιαίτερα υψηλή για αστικό φορέα συγκοινωνιών. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους εργαζομένους, σημειώνοντας ότι συνέβαλαν με αφοσίωση ώστε να επιτευχθεί ο στόχος.