Μύκονος: «Ακούω ένα μπαμ λες κι έσκασε βόμβα»- Νέες μαρτυρίες για το δυστύχημα με θύμα την 37χρονη εργαζόμενη της Prada

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος της 37χρονης Σάρα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, μόλις λίγες ημέρες πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Η γυναίκα, μητέρα ενός κοριτσιού τριών ετών, είχε ταξιδέψει στο κυκλαδίτικο νησί μαζί με φίλες της για να γιορτάσει το bachelorette πάρτι της ενόψει του γάμου της.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τη Χώρα Μυκόνου με την Άνω Μερά, στην περιοχή Αργύραινα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 37χρονη και η παρέα της φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το μοιραίο δυστύχημα.

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Καθώς το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ένα μπλε αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός κάτοικος της Μυκόνου φέρεται να μην πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σφοδρά μαζί του. Η 37χρονη υπέστη θανάσιμα τραύματα, ενώ η φίλη της, η οποία καθόταν επίσης στο πίσω κάθισμα, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο Live News για το πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα που στοίχε τη ζωή στην 37χρονη: «Ήταν τρία κορίτσια και ο άντρας που οδηγούσε. Ανέβαινε προς τα πάνω, μία ανηφόρα, και σταματάει σε ένα λοφάκι εδώ πέρα και πάει να κάνει αναστροφή. Και το άλλο τ’ αμάξι από κάτω που ερχότανε το ‘στούκαρε’. Πάει να κάνει αναστροφή που απαγορεύεται βέβαια αυτό, ο άλλος από κάτω έρχεται με φόρα και ‘στούκαρε’».

«Ακούω ένα ‘μπαμ’ λες κι έσκασε βόμβα, δηλαδή έτσι το ακούσαμε εμείς εδώ πέρα. Τρέξαμε έξω. Εγώ τα έβλεπα τα κορίτσια, ήτανε μέσα στα αίματα. Οι δύο κοπέλες δεν είχανε καθόλου αισθήσεις. Καλέσαμε το 112. Σχετικά γρήγορα ήρθε, γιατί δίπλα είναι εδώ το Κέντρο Υγείας», πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Για το Σάββατο 20 Ιουνίου είχε προγραμματιστεί ο γάμος της 37χρονης, σε ένα μέρος στην Τοσκάνη. Μία εβδομάδα πριν παντρευτεί τον σύντροφό της Λούκα, με τον οποίο είχε αποκτήσει κι ένα κοριτσάκι, η 37χρονη Σάρα επισκέφτηκε τη Μύκονο με τις φίλες της για το bachelorette πάρτι.

Η τραγική είδηση του θανάτου της απασχόλησε τα ιταλικά ΜΜΕ που από χτες έχουν εκτενή ρεπορτάζ για το πώς ένα όμορφο ταξίδι εξελίχθηκε στην απόλυτη τραγωδία.

Ο ξαφνικός χαμός της έχει σοκάρει τη γειτονική χώρα αλλά και την οικογένεια της Prada, καθώς η 37χρονη εργαζόταν επί σειρά ετών στο εργοστάσιο του οίκου στην Τοσκάνη.

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Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.