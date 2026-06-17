Κρήτη: Σοβαρά ατυχήματα με πατίνια – 14χρονος τραυματίστηκε, 16χρονος έπεσε από γέφυρα (Βίντεο)

Στην Κρήτη σημειώθηκαν δύο σοβαρά περιστατικά με ηλεκτρικό πατίνι, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ δύο ανήλικοι σοβαρά τραυματισμένοι.

Την περασμένη Κυριακή (14/06) σημειώθηκε το πρώτο ατύχημα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 14χρονος, ο οποίος δεν φορούσε κράνος, έπεσε από το πατίνι του με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στο Ρέθυμνο λίγες ώρες αργότερα, έχασε 16χρονος τον έλεγχο του πατινιού του και έπεσε από γέφυρα.

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Στη ΜΕΘ διασωληνώθηκε το 14χρονο παιδί, ενώ σύμφωνα με τους συγγενείς τους, έπεσε μέσα σε λακούβα σε χωριό στις Δάφνες Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι οι γιατροί ξεκίνησαν τη διαδικασία αφύπνισης. Όμως η πτώση του 16χρονου στο Ρέθυμνο ήταν τόσο σοβαρή που τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματος του, όπως επίσης νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου στη ΜΕΘ.

«Πάμε καλύτερα. Είμαστε ακόμα στη ΜΕΘ, αλλά είμαστε καλύτερα. Περιμένουμε να ξυπνήσει το παιδί, να είναι καλύτερα για να μπορούν να το ξυπνήσουν. Πήγαινε απ’ το σπίτι μας στη γιαγιά του να φάει. Οι δρόμοι είναι διαλυμένοι, δεν δίνει κανείς σημασία. Το παιδί προχωρούσε, έπεσε σε έναν λάκκο, του γύρισε το πατίνι.

Στο κρανίο έχει ένα κάταγμα. Στον κρόταφο και αυτό ένα κάταγμα. Δύο κατάγματα έχει. Είμαστε εμείς μέρα – νύχτα στη ΜΕΘ απ’ έξω και περιμένουμε το καλύτερο. Να βρω το παιδί μου στο ασθενοφόρο και να το τρέχουν να το διασωληνώσουν; Δύσκολα είναι τα πράγματα. Όταν έχεις το παιδί σου διασωληνωμένο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα», εξήγησε ο πατέρας του ανηλίκου.

Και συμπλήρωσε: «Με το που ακουμπάει ο μπροστινός τροχός στη λακούβα, σηκώνει το πατίνι στον αέρα. Και το πατίνι, είναι δικό μου, δηλαδή πραγματικά είναι δικό μου το πατίνι. Ήθελε να πάει να φάει το παιδί. Ήταν μία απόσταση ένα χιλιόμετρο γιατί δεν μπορούσαμε να το πάμε, εγώ έλειπα. Έχω φοβηθεί με τα πατίνια, απλά το πατίνι είναι 25 χιλιόμετρα. Ένα ποδήλατο μπορεί να πάει 25 χιλιόμετρα».

Ο πατέρας μάλιστα, κάλεσε τους αρμόδιους να φτιάξουν τους δρόμους: «Είναι πολύ σοβαρό παιδί. Δεν έχει τρέλα. Δεν του αρέσει ο κίνδυνος γενικά. Είναι ένα παιδί το οποίο προσέχει. Δεν θέλει να χτυπήσει, γιατί παίζει μπάλα, είναι αθλητής και έχει κολλήσει με την μπάλα. Το πατίνι δεν ξέρω ούτε καν που είναι και ούτε με ενδιαφέρει. Έχω να πάω στη δουλειά μου απ’ την Κυριακή. Είμαι έξω από την ΜΕΘ μόνιμα. Να πάνε να φτιάξουν ό,τι πρέπει να φτιάξουνε. Αυτά που πληρώνει ο κόσμος για να φτιάξουν. Για το επόμενο παιδί. Δεν κάνουνε τίποτα. Ο δήμος Ηρακλείου έχει παραλύσει, έχει διαλυθεί».