Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο πέρασε παράνομα με κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση

Σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής (10/12), όταν οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε τα προειδοποιητικά σήματα και τα κινητά φράγματα που βρίσκονταν σε λειτουργία.

Ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διότι ο 53χρονος δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος πριν από τη διάβαση, παρά τη λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και ηχητικών σημάτων.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σημειώνεται, επίσης, ότι «από την ενέργεια αυτή προκλήθηκε βλάβη στη μπάρα που κατέβαινε εκείνη τη στιγμή, ενώ σε κοντινή απόσταση πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια επιβατών και διερχόμενων οδηγών».