Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο πέρασε παράνομα με κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση

Ο οδηγός συνελήφθη

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο πέρασε παράνομα με κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση
DEBATER NEWSROOM

Σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής (10/12), όταν οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε τα προειδοποιητικά σήματα και τα κινητά φράγματα που βρίσκονταν σε λειτουργία.

Ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διότι ο 53χρονος δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος πριν από τη διάβαση, παρά τη λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και ηχητικών σημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σημειώνεται, επίσης, ότι «από την ενέργεια αυτή προκλήθηκε βλάβη στη μπάρα που κατέβαινε εκείνη τη στιγμή, ενώ σε κοντινή απόσταση πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια επιβατών και διερχόμενων οδηγών».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ