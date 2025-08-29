Θεσσαλονίκη: Η οδηγός της Porsche μιλά για «απώλεια μνήμης» – 1,5 ώρα μέχρι να ειδοποιηθούν οι αρχές

Στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μια μαύρη Porsche συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονη, με συνοδηγό τον 28χρονο σύντροφό της. Η 45χρονη οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες, ενώ παραμένουν στο ΑΧΕΠΑ οι δύο τραυματίες.

Αντιφάσεις προκύπτουν από τις καταθέσεις της οδηγού, καθώς πέρα από το αλκοτέστ που έδειξε πως ήταν «3 φορές πάνω από το όριο», δεν έχει διευκρινιστεί ούτε «πώς έγινε το τροχαίο ούτε γιατί έφυγε από το σημείο».

Η εκδοχή της 45χρονης και η καθυστέρηση ενημέρωσης

Η ίδια ισχυρίζεται ότι «αφού έπεσε με την Porsche πάνω στο αυτοκίνητο των νεαρών στη Θέρμη, τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατάσταση σοκ ζήτησε βοήθεια από φίλη της που πέρναγε από το σημείο, η οποία μάλιστα την πήγε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες». Οι δικηγόροι της αναφέρουν «μερική απώλεια μνήμης» ως αιτία για την καθυστέρηση ειδοποίησης των αρχών.

Πληροφορίες του Star, αναφέρουν ότι η Τροχαία ενημερώθηκε «μόλις 1.5 ώρα μετά το τροχαίο», αφήνοντας τους δύο τραυματίες μέσα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητό τους να περιμένουν βοήθεια.

Η κατάσταση των τραυματιών

Παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών, οι δύο νεαροί φαίνεται πως έχουν ξεπεράσει τον κίνδυνο. Η 26χρονη που οδηγούσε το όχημα συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του ΑΧΕΠΑ, ενώ ο 28χρονος παραμένει στη χειρουργική κλινική σε καλύτερη κατάσταση.

Σύμφωνα με τη μητέρα της 26χρονης, τα δύο παιδιά «έμεναν στη Βρετανία και είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές» και εκείνη τη στιγμή «πήγαιναν στο αεροδρόμιο για να πετάξουν για Ικαρία και να συναντήσουν τους γονείς της κοπέλας».

Η σύνδεση με τον Τρύφωνα Σαμαρά

Το όνομα του Τρύφωνα Σαμαρά εμφανίστηκε στην υπόθεση, καθώς λίγες ώρες πριν το ατύχημα «ήταν σε νυχτερινό μαγαζί με την 45χρονη και διασκέδαζαν». Ο ίδιος ξεκαθάρισε στο Live News ότι «δεν ήταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του ατυχήματος» και ότι «λίγες ώρες πριν τον είχε αφήσει η 45χρονη με μία φίλη της στο ξενοδοχείο όπου έμενε».

Ο κομμωτής πρόσθεσε πως σε εκείνη τη διαδρομή «δεν οδηγούσε η 45χρονη αλλά η φίλη της».

Αμφιβολίες για την ταυτότητα της οδηγού

Ο δικηγόρος της 45χρονης, Κωνσταντίνος Οικονόμου, άφησε υπόνοιες για το ποιος εν τέλει οδηγούσε την Porsche: «Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί αριστεροτίμονο τιμόνι να έχει κακώσεις από δεξιά;», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς για την κατάσταση της 45χρονης ανέφερε: «Ήταν αρκετά χαρούμενη, δεν παραπατούσε από το αλκοόλ, έπινε σε λογικά πλαίσια. Μας κέρασαν κάτι σφηνάκια και αυτό».

Η σύλληψη και τα επόμενα βήματα

Η 45χρονη συνελήφθη περίπου 7 ώρες μετά το περιστατικό. Το αλκοτέστ έδειξε υπερβολική κατανάλωση, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της αιμοληψίας, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν έως και έναν μήνα.

Η 45χρονη αναμένεται το Σάββατο να παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα για να καταθέσει σχετικά με τα γεγονότα της Παρασκευής στη Θέρμη.