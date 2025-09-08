Θεσσαλονίκη: Επεισόδια σε μνημόσυνο – Συνελήφθησαν 2 άτομα

Επεισόδια σημειώθηκαν σε μνημόσυνο που τελέστηκε χθες, Κυριακή (08/09) σε ιερό ναό της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Ο καυγάς ξέσπασε κατά τη δεξίωση σε χώρο του ναού ανάμεσα σε συγγενικά πρόσωπα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξει στο αυτόφωρο ένα ανδρόγυνο, έπειτα από καταγγελία.

Οι δύο συλληφθέντες, ένας 55χρονος και η 54χρονη γυναίκα του, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και απειλή.

Η δίκη αναβλήθηκε και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.