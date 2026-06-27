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ΔΙΕΘΝΗ

Θρίλερ στην Ιταλία: Αγνοείται στη λίμνη Βίκο ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας

Δεν έγινε άμεσα σαφές εάν έπεσε στο νερό κατά λάθος ή για να δροσιστεί

Θρίλερ στην Ιταλία: Αγνοείται στη λίμνη Βίκο ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας
DEBATER NEWSROOM

Ο σύζυγος της Εουτζένια Ροτσέλα, της Ιταλίδας υπουργού Οικογένειας, φέρεται ως αγνοούμενος στη λίμνη Βίκο, μια υδάτινη μάζα που βρίσκεται περίπου 80 χλμ. βορειοδυτικά της Ρώμης, μετέδωσαν απόψε ιταλικά μέσα ενημέρωσης

Ο Λουίτζι Καβαλάρι επέβαινε σε μια βάρκα μαζί με τη σύζυγό του όταν έπεσε στο νερό χωρίς να εμφανιστεί ξανά στην επιφάνεια.

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Δεν έγινε άμεσα σαφές εάν έπεσε στο νερό κατά λάθος ή για να δροσιστεί. Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο όπως και δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

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