Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 14 συλληφθέντες για την υπόθεση διακίνησης λαθραίων τσιγάρων

Ελεύθεροι, ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκαν οι 14 συλληφθέντες για την υπόθεση των δύο εγκληματικών ομάδων που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα και καπνικά προϊόντα σε Θεσσαλονίκη και Αττική.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα ώστε να υπολογιστούν οι διαφυγόντες δασμοί και να προσδιοριστεί επακριβώς η οικονομική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έδωσε εντολή να αφεθούν όλοι ελεύθεροι, ενώ η ποινική τους μεταχείριση θα αποφασιστεί μετά το πέρας της προκαταρκτικής.

Τα 14 εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν συλληφθεί το προηγούμενο 24ωρο, μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από το σύνολο των συλληφθέντων, οι 11 φέρονται ως μέλη των δύο ομάδων και μεταξύ αυτών οι δύο αρχηγοί.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- 10.080 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 1.220 συσκευασίες λαθραίου καπνού (61 κιλά εν συνόλω), 1.251 λαθραία ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης, το χρηματικό ποσό των 44.593 ευρώ, ένα περίστροφο κι ένα κυνηγετικό όπλο άνευ αδείας.