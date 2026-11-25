Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οδηγό ταξί που χτύπησε 59χρονη και την εγκατέλειψε
Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά
Οδηγός ταξί ενεπλάκη σε τροχαίο, παρασύροντας 59χρονη οδηγό μοτοποδηλάτου. Στη συνέχεια φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο. Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με την 59χρονη να τραυματίζεται ελαφρά.
Κατόπιν έρευνας ο 67χρονος αυτοκινητιστής συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποίο αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.
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