Η ΕΥΔΑΠ εντάσσει την ενεργειακή απόδοση στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των υποδομών της. Η άντληση και η επεξεργασία του πόσιμου νερού, όπως και η συλλογή και η επεξεργασία των λυμάτων, δημιουργούν σταθερές ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Για την Εταιρεία, επομένως, η επιλογή του εξοπλισμού, η κατάσταση των δικτύων και ο τρόπος λειτουργίας των εγκαταστάσεων επηρεάζουν το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για πολλά χρόνια μετά την ολοκλήρωση ενός έργου.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει 181 έργα συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ, με ορίζοντα που εκτείνεται πέραν της δεκαετίας. Στο ενεργειακό σκέλος, η Εταιρεία συνδυάζει την ανάπτυξη νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη βελτίωση της απόδοσης των υποδομών που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Οι δύο κατευθύνσεις υπηρετούν συμπληρωματικούς στόχους. Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές περιορίζει την έκθεση της ΕΥΔΑΠ στις διακυμάνσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων μειώνει την ενέργεια που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών της.

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Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αχαρνών, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για την ανάπτυξη επτά φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 9,72 MW. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, δύο από τους επτά σταθμούς βρίσκονταν υπό κατασκευή. Με τη σταδιακή ένταξή τους σε λειτουργία, η Εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές και να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο σε μία από τις βασικές παραμέτρους του λειτουργικού της κόστους.

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών διευρύνει την εμπειρία που διαθέτει ήδη η ΕΥΔΑΠ στην παραγωγή ενέργειας από τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Στα υδραγωγεία της, μικρά υδροηλεκτρικά έργα αξιοποιούν τη ροή του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Στην επεξεργασία λυμάτων, η Εταιρεία αξιοποιεί το βιοαέριο που παράγεται κατά την επεξεργασία της ιλύος για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Πρόκειται για εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς η ΕΥΔΑΠ ανακτά ενέργεια από ένα υλικό που προκύπτει κατά τον καθαρισμό των λυμάτων. Φωτοβολταϊκός Σταθμός ΜΕΝ Αχαρνών, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ο σχεδιασμός για την ενεργειακή αναβάθμιση της Ψυττάλειας

Στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί βασικό κριτήριο για τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου λειτουργίας του. Η ΕΥΔΑΠ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης που θα αξιολογήσει τις ανάγκες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται η βελτίωση της απόδοσης των επιμέρους λειτουργιών, η μείωση των εκπομπών και η διασφάλιση της μακροχρόνιας αξιοπιστίας του Κέντρου.

Για την Ψυττάλεια, οι παράμετροι αυτές εξετάζονται από κοινού. Ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες επεξεργασίας πρέπει να ανταποκρίνονται σε συνεχή βάση στις απαιτήσεις μιας υποδομής κρίσιμης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η μελέτη θα δώσει στην ΕΥΔΑΠ τη βάση για να αξιολογήσει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορούν να προσφέρουν και την επίδρασή τους στη συνολική λειτουργία της μονάδας. Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η ενεργειακή διάσταση της ανανέωσης του δικτύου ύδρευσης

Στο δίκτυο ύδρευσης, η εξοικονόμηση ενέργειας συνδέεται άμεσα με τον περιορισμό των διαρροών. Το νερό που χάνεται από έναν αγωγό έχει ήδη καταναλώσει πόρους για την επεξεργασία και τη μεταφορά του. Συνεπώς, ο περιορισμός των απωλειών μειώνει και την ποσότητα νερού που χρειάζεται να επεξεργαστεί και να μεταφέρει η ΕΥΔΑΠ για να καλύψει την ίδια ζήτηση.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Εταιρεία αντικατέστησε περίπου 38 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης, ενώ συνέχισε τις παρεμβάσεις αναβάθμισης σε δεξαμενές και αντλιοστάσια. Παράλληλα, προετοιμάζει την επόμενη φάση εκσυγχρονισμού των υδρομέτρων. Οι ακριβέστερες μετρήσεις κατανάλωσης θα διευκολύνουν τον εντοπισμό πιθανών διαρροών, ώστε να περιορίζεται το διάστημα κατά το οποίο χάνεται επεξεργασμένο νερό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

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Με τις επενδύσεις αυτές, η ΕΥΔΑΠ ενσωματώνει την ενεργειακή διαχείριση τόσο στην ανανέωση των υφιστάμενων δικτύων όσο και στον σχεδιασμό των μελλοντικών της εγκαταστάσεων. Στη στρατηγική της Εταιρείας για Ασφάλεια, Αποδοτικότητα και Ανάπτυξη, η ενεργειακή αναβάθμιση υπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό: την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αττική, με καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους και αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.