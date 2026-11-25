Ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία ιδιαίτερα απαιτητική νόσος, ωστόσο η επιστημονική πρόοδος δημιουργεί βάσιμη αισιοδοξία. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η εξειδικευμένη διεπιστημονική αντιμετώπιση, ο μοριακός χαρακτηρισμός της νόσου και η πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες αποτελούν καθοριστικά βήματα για τη βελτίωση της πρόγνωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του παγκρέατος, μία από τις πλέον επιθετικές κακοήθειες, που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη σύγχρονη Ογκολογία. Το αδενοκαρκίνωμα αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου του παγκρέατος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 90% των περιπτώσεων εξηγούν οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα της Ιατρικής Σχολής του Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος τέως Πρύτανης του ΕΚΠΑ.

Τα προειδοποιητικά σημάδια και η διάγνωση

Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς στα αρχικά στάδια τα συμπτώματα είναι ήπια ή μη ειδικά. Επίμονος πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα ή στη ράχη, ανεξήγητη απώλεια βάρους, ανορεξία, κόπωση, ίκτερος και πρόσφατη εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, αποτελούν ενδείξεις που χρειάζονται ιατρική διερεύνηση.

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Η διαγνωστική προσέγγιση βασίζεται κυρίως στην αξονική τομογραφία ειδικού πρωτοκόλλου παγκρέατος, ενώ η μαγνητική τομογραφία και το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα συμβάλλουν στην ακριβέστερη εκτίμηση της νόσου. Η ιστολογική ταυτοποίηση είναι απαραίτητη πριν από την έναρξη συστηματικής θεραπείας, ενώ σε επιλεγμένους ασθενείς με σαφώς εξαιρέσιμη νόσο μπορεί να προηγηθεί η χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα, ο γενετικός και μοριακός έλεγχος αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την εξατομίκευση της θεραπείας.

Το στάδιο της νόσου καθορίζει τις θεραπευτικές επιλογές

Η θεραπευτική στρατηγική καθορίζεται από το στάδιο της νόσου, τη δυνατότητα χειρουργικής εξαίρεσης και τη γενική κατάσταση του ασθενούς. Στην εντοπισμένη νόσο, η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη βασική θεραπευτική επιλογή με δυνατότητα ίασης και συνδυάζεται συνήθως με επικουρική χημειοθεραπεία, με στόχο τη μείωση του κινδύνου υποτροπής. Σε επιλεγμένους ασθενείς χορηγείται προεγχειρητική, ή νεοεπικουρική, χημειοθεραπεία, ιδιαίτερα όταν ο όγκος βρίσκεται σε στενή επαφή με μεγάλα αγγεία, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες πλήρους χειρουργικής εξαίρεσης. Η ακτινοθεραπεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένες περιπτώσεις τοπικά προχωρημένης νόσου ή για την ανακούφιση συμπτωμάτων.

Το καθημερινό χάπι που συρρίκνωσε τους όγκους

Πέρα από τις καθιερωμένες χημειοθεραπευτικές επιλογές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπειών. Μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες εξελίξεις αποτελεί το daraxonrasib, ένας νέος από του στόματος αναστολέας RAS, που παρεμβαίνει στη σηματοδότηση των πρωτεϊνών RAS, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS ανιχνεύονται σε περισσότερους από εννέα στους δέκα ασθενείς με παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση ιδιαίτερα σημαντική.

Στη διεθνή τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ RASolute 302, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος που είχαν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου μετά από προηγούμενη θεραπεία, το daraxonrasib παρουσίασε σημαντικό όφελος επιβίωσης έναντι της καθιερωμένης χημειοθεραπείας. Η διάμεση συνολική επιβίωση έφτασε τους 13,2 μήνες, έναντι 6,7 μηνών, ενώ η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 7,2 έναντι 3,6 μηνών, αντίστοιχα. Παράλληλα, παρατηρήθηκε βελτίωση του ποσοστού ανταπόκρισης και ευνοϊκότερο συνολικό προφίλ ανεκτικότητας, αν και η θεραπεία συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες που απαιτούν παρακολούθηση.

Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στην έγκριση του daraxonrasib από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τον Αύγουστο του 2026 και, πρόσφατα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες ενδείξεις. Παράλληλα, η κλινική έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την αξιολόγησή του σε πρωιμότερες θεραπευτικές γραμμές και σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη στοχευμένη αντιμετώπιση μιας νόσου που για δεκαετίες διέθετε περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.