Στο “κόκκινο” είναι η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία.

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Σημαντική συμφόρηση επικρατεί και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κηφισιάς, ενώ επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία στη Μεσογείων και σε τμήματα της Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, καθώς και σε τμήματα της Αττικής Οδού, κυρίως στους κόμβους της Μεταμόρφωσης και προς το Μαρούσι.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στις βασικές οδικές αρτηρίες, με προβλήματα στη Βασιλίσσης Σοφίας και στις συνδέσεις προς τη Λεωφόρο Κηφισίας.

Στα νότια προάστια, καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, σε τμήματα από την Ηλιούπολη προς τη Γλυφάδα, καθώς και στην παραλιακή, κυρίως στο ύψος του Αλίμου.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 25, 2026

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

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Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.