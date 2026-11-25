Σχέδιο για την κατάργηση περίπου 1.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης γνωστοποίησε η διοίκηση της Lufthansa Airlines σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, επικαλούμενη τις σημαντικές οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η αεροπορική εταιρεία.

Σύμφωνα με επιστολή που απεστάλη προς τους εργαζομένους και φέρει την υπογραφή του Jens Ritter και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών, η εταιρεία προχωρά σε σχεδιασμό περιορισμού του προσωπικού, στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας μείωσης του λειτουργικού κόστους.

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Όπως επισημαίνεται, η Lufthansa Airlines κατέγραψε λειτουργικές ζημίες ύψους περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, γεγονός που εντείνει την ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η διοίκηση αποδίδει τις οικονομικές δυσκολίες σε μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων το υψηλό κόστος καυσίμων, οι οικονομικές επιπτώσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά και η ανάγκη αναδιοργάνωσης του πτητικού έργου.

Στόχος της εταιρείας είναι ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές προκλήσεις.

Αβεβαιότητα για τους εργαζομένους

Παρά τη γνωστοποίηση του σχεδίου, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το ποιες κατηγορίες εργαζομένων θα επηρεαστούν.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα πόσες από τις περίπου 1.000 θέσεις αφορούν πιλότους, πληρώματα καμπίνας ή προσωπικό εδάφους.

Παράλληλα, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων περικοπών, με αποτέλεσμα να παραμένει ασαφές πότε και με ποιον τρόπο θα εφαρμοστούν τα μέτρα.

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Οι εξελίξεις προκαλούν εύλογη ανησυχία για το εργασιακό μέλλον του προσωπικού, καθώς η Lufthansa Airlines αναζητά τρόπους να περιορίσει τις ζημίες και να ενισχύσει την οικονομική της βιωσιμότητα.