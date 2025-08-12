Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 68χρονο που φωτογράφιζε γυναίκα με μαγιό σε παραλία
Οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων αρχών
Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα (ημεδαπού) προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, διότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο μια 29χρονη αλλοδαπή, η οποία βρισκόταν στην παραλία και φορούσε το μαγιό της.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Περαίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.
