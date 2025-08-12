Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 68χρονο που φωτογράφιζε γυναίκα με μαγιό σε παραλία

Οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων αρχών

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 68χρονο που φωτογράφιζε γυναίκα με μαγιό σε παραλία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα (ημεδαπού) προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, διότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο μια 29χρονη αλλοδαπή, η οποία βρισκόταν στην παραλία και φορούσε το μαγιό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Περαίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

