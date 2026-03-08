Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 51χρονο που πέταξε πλαστικό μπουκάλι στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Άρη με τον Ατρόμητο

DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε έναν 51χρονο που πέταξε πλαστικό μπουκάλι εντός του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Άρη με τον Ατρόμητο, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο άνδρας χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι με νερό εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρίς ωστόσο να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

